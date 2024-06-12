Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2024 22:08
(TIR ANLAŞMASI)Gümüşhane Trabzon tarafından İstanbul Kocaeli Sakarya düzceye gelecekler
temmuzun ilk yda ikinci haftası Trabzon Gümüşhane taraflarından İstanbul Sakarya Kocaeli düzceye gelecek var mı

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