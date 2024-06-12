KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


12 Haziran 2024 22:30
tertemiz,kalem vurulmamış kpss a grubu kitaplar

tek tek veya toplu olarak satılıktır.uygun fiyata verilecektir.kitaplar sıfır,kapağı açılmamış olup basım yılı eski olsalar bile muhasebe,maliye,iktisat gibi derslerin içerikleri değişmediğinden günceldir.kitapların listesi mesaj olarak eklenmiştir.


Kenankrkya
Aday Memur
12 Haziran 2024 22:31

1-Tahdit maliye soru bankası/Ankara kariyer yayınları/2016

2-Kpss hukuk 6 lı deneme/yetki yayıncılık/2019

3-altı şapka yayıncılık(yemişim iktisadı)konu anlatım/2017

4-kpss a 10 lu deneme/yargı yayınları/2020

5-4T maliye 10 lu deneme/2020

6-kpss muhasebe konu anlatım/lider yayıncılık/2016

7-öğretmenin ders notları kamu hukuku/murat yayın/2020

8-öğretmenin ders notları özel hukuk/murat yayın/2020

9-kamu hukuku tamamı çözümlü soru bankası/pegem/2020

10-iktisat son 5 li tamamı çözümlü soru bankası/benim hocam/2020

11-pareto maliye tamamı çözümlü soru bankası/benim hocam/2017

12-maliye cep kitabı/ihtiyaç yayıncılık/2015

13-libertus özel hukuk çözümlü soru bankası/pegem/2020

14-kpss maliye konu anlatım/beyaz kalem/2014

15-kpss muhasebe konu anlatım/beyaz kalem/2013

16-kamu hukuku konu anlatım/yargı/2020

17-özel hukuk konu anlatım/yargı/2020

18-kpss hukuk çözümlü soru bankası/yargı/2020

19-kpss a grubu 10 deneme/pegem/2019

20-kpss a 2006-2013 çıkmış sorular/yediiklim/2014

21-kpss iktisat-işletme konu anlatım/murat yayın/2014

22-kpss maliye-muhasebe konu anlatım/murat yayın/2014

23-kpss mikro iktisat konu anlatım/yediiklim/2015

24-kpss makro iktisat konu anlatım/yediiklim/2015

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