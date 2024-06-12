Maaşlara Eklenen Sendika Ücreti

Bu olay ne oldu bilen eden var mı? Boşu boşuna, sırf sendikalar gelir elde etsin diye sendikaya para veriyoruz gibi geliyor artık. Herkes de suskun, ses çıkartan da yok, haberi de yapılmıyor.

Bu olay ne oldu bilen eden var mı? Boşu boşuna, sırf sendikalar gelir elde etsin diye sendikaya para veriyoruz gibi geliyor artık. Herkes de suskun, ses çıkartan da yok, haberi de yapılmıyor.