Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2024 22:32
Maaşlara Eklenen Sendika Ücreti
Bu olay ne oldu bilen eden var mı? Boşu boşuna, sırf sendikalar gelir elde etsin diye sendikaya para veriyoruz gibi geliyor artık. Herkes de suskun, ses çıkartan da yok, haberi de yapılmıyor.

Emrahbozkurt1989
Aday Memur
12 Haziran 2024 22:42

''Siz sendikacılığı hiç anlamamışsınız'''cılar gelir birazdan:)

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