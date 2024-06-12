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Editörler : F16 Gökçen


12 Haziran 2024 22:56
Şişecam maaşları

Merhaba arkadaşlar,

Şişecam'da güncel ortalama maaşlar ne durumda?

Orada çalışan tanıdığı olan var mı? Varsa aldığı maaş ve pozisyon bilgisi (beyaz/ mavi yaka farketmez) paylaşabilir mi?

Şimdiden teşekkürler.

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