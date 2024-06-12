Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 23:28
Hâfız öğretmenler...
Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yapan hafızların sayısını nasıl öğrenebilirim?

metal3
Aday Memur
12 Haziran 2024 23:42
çedes il koordinatörüne danışabilirsin
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaMezuniyet töreniİzmir il dışı puanlar nasıl bu kadar yüksek olabilir?Yıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Mebbis'e giriş e-ajandaİl dışı 11 hazirandan önce açıklanırmı?Semıner saatleri niye belırtılmedı?İl dışı açıklandıÖSYM Görevli ÜcretleriHizmetli İl dışı Tayin

Sözlük

zehirli mikrofon 1 malta eriği 1 la edri 1 yaren leylek 1 popüler psikoloji 3 şampiyonluğu son maçta kaçırmak 1 kuskus 3 esseniler 1 3 ay tatil yapmak 2 singapur 1

Son Haberler

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına yapılacak ödemeler13 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıklarıKurbanım KardeşliğeBayrama Özel Oranlarla 50.000 TL Kredi!Afyonkarahisar'da termal oteldeki yangın söndürüldü

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?