Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Haziran 2024 23:40
8 yıla 1 kademe verilmesi

4b sözleşmelilikten kadroya geçenlerde 8 yıla 1 kademe verilmesi için sözleşmelilere geçen yıllar 8 yılın içerisine dahil edilir mi ?

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