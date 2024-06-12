KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Haziran 2024 23:49
Askerler mesai saatleri dışında ek iş yapabilir mi

Merhabalar. Memurlukta 657 ye tabi memurlar herhangi bir şekilde ticaret sayılabilecek bir iş yapamıyorlar. Ben programcılık mezunuyum ben oyun geliştirme veya youtubeye bu tarzda video yüklemek istiyorum. Memurlarda bu da yasak oluyor herhalde vergi ödendiği için. Acaba askerlikte de mi bu böyle. Astsubay olduğumuz takdirde bu işleri yapamıyor muyuz?

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