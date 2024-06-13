KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Haziran 2024 00:03
Memurlukta ek iş nasıl yapılır

Memurluğu kazandıktan sonra ek iş olarak Google playdan veya YouTube üzerinden gelir elde etmemiz durumunda vergiye gireceğimiz için ek iş yapmış olarak gözükeceğiz bu da memurlukta yasak. Acaba nasıl bir çözüm olabilir yardımcı olursanız sevinirim.

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