Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sosyolog Alımı

Merhaba. Resmi Gazetede yayınlanan bir ilana binaen başlığı açtım. Sosyolog unvanı ile alım yapılıyor, acaba işin mahiyeti hakkında bilgisi olan var miydi? Sosyolog unvanlı birisi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ne iş yapar ? Halı hazırda çalışan kimse var mı?

Merhaba. Resmi Gazetede yayınlanan bir ilana binaen başlığı açtım. Sosyolog unvanı ile alım yapılıyor, acaba işin mahiyeti hakkında bilgisi olan var miydi? Sosyolog unvanlı birisi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ne iş yapar ? Halı hazırda çalışan kimse var mı?