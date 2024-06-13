Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Haziran 2024 02:22
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sosyolog Alımı
Merhaba. Resmi Gazetede yayınlanan bir ilana binaen başlığı açtım. Sosyolog unvanı ile alım yapılıyor, acaba işin mahiyeti hakkında bilgisi olan var miydi? Sosyolog unvanlı birisi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ne iş yapar ? Halı hazırda çalışan kimse var mı?

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