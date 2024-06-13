KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Haziran 2024 05:44
Son 1 aya bunalma durumları

Bir tek bende mi oluyor bilmiyorum ama sanki limitime ulaşmış gibiyim calissam kusacak hissi var sanki cok fazla bilgi var kafam patlayacak gibi bir bende mi var bu durum? Mesela gkde hatırı sayılır derecede sağlam netlerim var tekrar yapabiliyorum da bir şekilde ama matematik için durum aynı değil 12 15 aralığından çıkamıyorum ve baktığım zaman 3 kez çalışmama rağmen 1.derece denklem carpanlara ayirma hala yapamıyorum ve tekrar etme isteğini azmini bulamiyorum bunaltıyor hem sıcak hem de sinirleniyorum mat tekrar yapınca ama tek matta oluyor


Gakupo
Memur
13 Haziran 2024 05:46

Sıcaktan bunalma çalışmaktan bunalma durumları normal mi sizce bir de kafamın bu kadar patlayacak gibi olması nevrim dönmüş gibi olması. Mesela ilk çalışmaya başladığım Aralık ayında ya da nisanda böyle değildim hem is hem kpss yurutebiliyordum ama şu son haziran ayı özellikle matematik için bırakın gideyim ağam modundan çıkamıyorum


Legolaskaracı
Memur
13 Haziran 2024 07:11
bırakacaksan bu noktaya niye geldin? Devam öleceğini bilsen devam
Gakupo, 2 saat önce

Sıcaktan bunalma çalışmaktan bunalma durumları normal mi sizce bir de kafamın bu kadar patlayacak gibi olması nevrim dönmüş gibi olması. Mesela ilk çalışmaya başladığım Aralık ayında ya da nisanda böyle değildim hem is hem kpss yurutebiliyordum ama şu son haziran ayı özellikle matematik için bırakın gideyim ağam modundan çıkamıyorum

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