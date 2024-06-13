Son 1 aya bunalma durumları

Bir tek bende mi oluyor bilmiyorum ama sanki limitime ulaşmış gibiyim calissam kusacak hissi var sanki cok fazla bilgi var kafam patlayacak gibi bir bende mi var bu durum? Mesela gkde hatırı sayılır derecede sağlam netlerim var tekrar yapabiliyorum da bir şekilde ama matematik için durum aynı değil 12 15 aralığından çıkamıyorum ve baktığım zaman 3 kez çalışmama rağmen 1.derece denklem carpanlara ayirma hala yapamıyorum ve tekrar etme isteğini azmini bulamiyorum bunaltıyor hem sıcak hem de sinirleniyorum mat tekrar yapınca ama tek matta oluyor