Tüm mühendisler buraya

Hemen hemen bütün kamu kurumlarında mühendis çalışıyor, yani kamuda sayımız oldukça fazla, ancak hak arama, birlik olma, birbirine destek olma mevzularında sanki hiç yokmuşuz gibi koca memlekette 50-100 kişiymişiz gibi ve hatta bunlarında yalnızca 5-10 kişisi sosyal medyayı kullanabiliyormuş, takip ediyormuş gibi sesimiz soluğumuz çıkmıyor, arkadaş sen aramazsan ben sormazsam kim meme verecek bize kim al hakkın şudur diyecek, övünüyoruz çoğu zaman mühendis şöyledir mühendis böyledir zekidir çeviktir canavar gibidir aslan gibidir candır kandır.. eee hani nerede bizim pehlivanlar !!! titreyin kendinize gelin teknik taktik arkadaşlar ;) düz memur bize yaklaştı öğretmen falan da geçmek üzere , hayır mevzu sadece parada değil itibar nerede ağırlık nerede mesleğin verdiği büyük sorumlulukta ki saygınlık nerede !!! yani bilmiyorum biz kendimize değer vermeyip yenen hakkımız için yiyenlere afiyet olsun dersek vay haline memleketin vay haline köprünün yolun barajın uçağın telefonun evin arabanın vs.