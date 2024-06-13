KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Haziran 2024 07:55
Tüm mühendisler buraya

Hemen hemen bütün kamu kurumlarında mühendis çalışıyor, yani kamuda sayımız oldukça fazla, ancak hak arama, birlik olma, birbirine destek olma mevzularında sanki hiç yokmuşuz gibi koca memlekette 50-100 kişiymişiz gibi ve hatta bunlarında yalnızca 5-10 kişisi sosyal medyayı kullanabiliyormuş, takip ediyormuş gibi sesimiz soluğumuz çıkmıyor, arkadaş sen aramazsan ben sormazsam kim meme verecek bize kim al hakkın şudur diyecek, övünüyoruz çoğu zaman mühendis şöyledir mühendis böyledir zekidir çeviktir canavar gibidir aslan gibidir candır kandır.. eee hani nerede bizim pehlivanlar !!! titreyin kendinize gelin teknik taktik arkadaşlar ;) düz memur bize yaklaştı öğretmen falan da geçmek üzere , hayır mevzu sadece parada değil itibar nerede ağırlık nerede mesleğin verdiği büyük sorumlulukta ki saygınlık nerede !!! yani bilmiyorum biz kendimize değer vermeyip yenen hakkımız için yiyenlere afiyet olsun dersek vay haline memleketin vay haline köprünün yolun barajın uçağın telefonun evin arabanın vs.

Çok Yazılan Konular

İdare memuru eğitimi nasıl oluyor ??Güvenlik soruşturması nedir ne değildirTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Son 1 aya bunalma durumları2023 puanları diğer yıllardan neden çok farklı?2024/1 EEM kaç kadro açar?Tüm bilgisayar mühendisleri aynı çatı altında toplanalım / tek başlıkBiz muhendisler unutuldukTPAO mülakat sonuçları

Sözlük

29 mayıs 2024 Türkiye Almanya kadınlar voleybol maçı 2 3 ay tatil yapmak 3 karanfil 3 yaşlandığını anladığın anlar 2 lila 3 ciddiye almak 1 bikini 1 şampiyonluğu son maçta kaçırmak 1 bilim kurgu 1 popüler psikoloji 3

Son Haberler

Kamyonet ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBrent petrolün varil fiyatı 82,31 dolarTPAO, Ege Denizi'nde petrol arayacakKurban pazarının en büyük tosunu 230 bin liraya satıştaEURO 2024'te ilk düdük yarın çalacak

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?