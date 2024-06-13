Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 08:53
Dönem sonu zümre toplantısı

Arkadaşlar okuldan bir arkadaşım dönem sonu zümre toplantısına raporlu olduğu için katılmadı ama toplantı saatinden sonra alınmış bir tam günlük raporu var. Zümre başkanına da katılamayacağını toplantıdan önce söylememiş.Müdür de zümre başkanına toplantıya katılamadığına dair tutanak tutmasını istemiş.Ve tutturmuş ayrıca tutanakta raporlu olduğunu belirtmesini istememiş. Sorum şu : Dys sistemine baktığında tutanak gözükmüyor sadece kağıt üzerinde olan bir tutanak şuan için savunma yazması gerekir mi?


shadesofcool
Aday Memur
13 Haziran 2024 09:05

Toplantı saatinde hastane olabilir, muayene oluyordur. Fakat bunu okul müdürüne bildirmesi gerekirdi. İletişimsizlikten dolayı böyle bir tutum sergilemiş olabilir müdürü. Haksız da sayılmaz, madem rahatsız bir telefon açıp bilgi verebilir. Rapor aldığı içim bir şey olacağını sanmıyorum. Toplantılar anlık haberle yapılmıyor sonuçta DYS üzerinden de bilgi veriliyor.


karub9191
Şef
13 Haziran 2024 09:08

Bakanlar kurulu kararı mi aldınız sanki de raporlu diye belirtilecekmis. Kopyala yapıştır metin için fazla iddialı bir arkadaşınız var.

Ayrıca zumreler seminerde yapılacak tarihi yenileyin

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