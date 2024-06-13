Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 09:04
Nöbet ücreti 8 saat olmalıdır

Ek ders ücretinin düşük kalması nedeni ile nöbet tutan öğrenmenin hiç bir artı avantajı kalmamıştır bu nedenle bir çok sebeple öğretmenler nöbet tutmama hakkını sonuna kadar kullanmaktadırlar doğal olarak

Bu durumda sıkıntıyı nöbet tutan yaşamaktadır

Bu soruna çözüm olması amacıyla nöbet ek dersi arttırılmalıdır


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
13 Haziran 2024 09:45

Kesinlikle destekliyorum. Nöbet ücreti saati şuan çok komik kaldı. En az 8 saat olmalı.

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