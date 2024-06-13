Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 09:27
Haftalık 25 saat derse giren ücretli öğretmenin maaşı

Arkadaşlar merhabalar herkese kolay gelsin. Haftada 25 saat derse giren bir Türkçe öğretmeninin aylık maaşı ortalama ne kadardır ve nasıl hesaplanır? Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.


Pelinin1
Aday Memur
13 Haziran 2024 09:34

Anladığım kadarı ile, eşinizin veya kız arkadaşınızın maaşını merak ediyorsunuz, yoksa bu soruyu sormayacağınızı düşünüyorum

Eğer doğru değilse bu yazacağımı üzerinize alınmayın, size maaşını söylemeyen biri varsa karşınızda demek ki lüzum görmemiş siz de merak etmeyin

Yok eğer durum böyle değilse, nedenini belirtirseniz yanıt verebilirim sorunuza


Ayşegül2320
Aday Memur
13 Haziran 2024 09:59

Sanki gizli bilgi paylaşacak. Ben cevap vereyim 15 bin TL alir

Pelinin1, 27 dk. önce

Anladığım kadarı ile, eşinizin veya kız arkadaşınızın maaşını merak ediyorsunuz, yoksa bu soruyu sormayacağınızı düşünüyorum

Eğer doğru değilse bu yazacağımı üzerinize alınmayın, size maaşını söylemeyen biri varsa karşınızda demek ki lüzum görmemiş siz de merak etmeyin

Yok eğer durum böyle değilse, nedenini belirtirseniz yanıt verebilirim sorunuza

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaOkul idaresi öğrenci için not istiyor, olaya bakİzmir il dışı puanlar nasıl bu kadar yüksek olabilir?Mezuniyet töreniRaporu elden teslim süresiYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Mebbis'e giriş e-ajandaİl dışı 11 hazirandan önce açıklanırmı?Semıner saatleri niye belırtılmedı?İl dışı açıklandı

Sözlük

titriba 1 Ali sadr mağarası 2 lila 3 kalça 1 singapur 1 kurbanlık fiyatları 2 ibad 1 Cahil hoca 2 Sözlükçülerin tatil planları 5 yaren leylek 1

Son Haberler

Kamyonet ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBrent petrolün varil fiyatı 82,31 dolarTPAO, Ege Denizi'nde petrol arayacakKurban pazarının en büyük tosunu 230 bin liraya satıştaEURO 2024'te ilk düdük yarın çalacak

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?