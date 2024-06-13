Batman-Sason

inan sadece bunu biliyorum aklında bulunsun diye yazdım :) köyden biraz gelişmiştir o kadar , 3 harfli marketler ziraat bankası , ptt varsa birde başını sokacak bir ev gerisini aramaya gerek yok . çünkü dış ilçeler bu şekildedir genelde.

inan sadece bunu biliyorum aklında bulunsun diye yazdım :) köyden biraz gelişmiştir o kadar , 3 harfli marketler ziraat bankası , ptt varsa birde başını sokacak bir ev gerisini aramaya gerek yok . çünkü dış ilçeler bu şekildedir genelde.