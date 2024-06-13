Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2024 10:09
Batman-Sason
Burayı bilen var mı!!!

endlesslove0615
Aday Memur
13 Haziran 2024 10:21
çileği meşurdur :)

Rick grims
Aday Memur
13 Haziran 2024 10:22
bu kadar mı :)
endlesslove0615, 2 saat önce
çileği meşurdur :)

endlesslove0615
Aday Memur
13 Haziran 2024 10:28
inan sadece bunu biliyorum aklında bulunsun diye yazdım :) köyden biraz gelişmiştir o kadar , 3 harfli marketler ziraat bankası , ptt varsa birde başını sokacak bir ev gerisini aramaya gerek yok . çünkü dış ilçeler bu şekildedir genelde.

Rick grims
Aday Memur
13 Haziran 2024 10:34
haklısın:)
endlesslove0615, 2 saat önce
inan sadece bunu biliyorum aklında bulunsun diye yazdım :) köyden biraz gelişmiştir o kadar , 3 harfli marketler ziraat bankası , ptt varsa birde başını sokacak bir ev gerisini aramaya gerek yok . çünkü dış ilçeler bu şekildedir genelde.

Şafak60
Aday Memur
13 Haziran 2024 10:46

İş olarak çok sakin hatta neredeyse olay olmayan fakat konum olarak şuan Batmanda en kotu yer malasef çünkü kışın yollar kapanır hastahane vs için Batman Merkeze inilmesi gerekiyor yazın güzel eser çünkü Batman yazın çok aşırı sıcak oluyor onun haricinde korkulacak bişey yok 2 sene sonucta idare edecen artık devrem ha bide ev konusunda ucuz bı yer rahatlıkla bulabilirsin


Rick grims
Aday Memur
13 Haziran 2024 10:47
eyvallah devrem. ev bulunabilir yani
Şafak60, 2 saat önce

İş olarak çok sakin hatta neredeyse olay olmayan fakat konum olarak şuan Batmanda en kotu yer malasef çünkü kışın yollar kapanır hastahane vs için Batman Merkeze inilmesi gerekiyor yazın güzel eser çünkü Batman yazın çok aşırı sıcak oluyor onun haricinde korkulacak bişey yok 2 sene sonucta idare edecen artık devrem ha bide ev konusunda ucuz bı yer rahatlıkla bulabilirsin


Şafak60
Aday Memur
13 Haziran 2024 10:49

Bulunur hatta apartlar var orda bekarsan orda kalırsın bildiğim kadarıyla uygun fiyat baya

Rick grims, 2 saat önce
eyvallah devrem. ev bulunabilir yani

Rick grims
Aday Memur
13 Haziran 2024 10:53
evliyim. öyleyse rahat bulunur . teşekkürler devrem
Şafak60, 2 saat önce

Bulunur hatta apartlar var orda bekarsan orda kalırsın bildiğim kadarıyla uygun fiyat baya

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