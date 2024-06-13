Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Haziran 2024 11:22
Emekli Belediye Şirketinde Çalıştırılabilir mi

Merhabalar emekli sermayesi belediyeye ait olan şirkette emekli maaşı kesilmeksizin çalıştırılabilir mi?

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