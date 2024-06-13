Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2024 11:27
Polis Okulundayım.Rozeti Gösterip Otobüse Ücretsiz Biniyorun.Bir Sorun Olur Mu?
Soru başlıkta. Teşekkürler.

eyup2532
13 Haziran 2024 11:28
Pmyo okuyorum. 2.sınıfım ve kimliğim falan her şey var. Biraz genç durduğum için şoförler sahtecilik yapıyormuşum gibi bi his veriyor.

ortoloni
Memur
13 Haziran 2024 11:30

Etraftakiler polis olduğunu bilmesin daha avantajlı


eyup2532
13 Haziran 2024 11:31
Zaten saniyelik kimlik gösteriyorum. Yaşım daha küçük olduğu için bazen sahtecilik yapıyormuşum gibi bir his veriyor yoksa herhangi bi yasadışı işim yok.
ortoloni, 50 dk. önce

Etraftakiler polis olduğunu bilmesin daha avantajlı


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
13 Haziran 2024 11:41
polis okulu öğrencisisin ne kimliği sen polis değilsin khk de polis okulu öğrencisi binebilir diye birşey mı var öğrenci basacaksın sen bedava binemezsin. rozeti gösteriyorsun terse gelirsin ona göre öğrenci kimliğini göstermiyorsun sen rozeti daha çok gösteriyorsun. artık serbest kartı çıkarıp başkan gerekiyor hangi şehirde olursan ol bu var .belediye otobüslerine bedava binmen için bu kartların olması gerekiyor basman gerekiyor bir gün çok pis terslerler ağır rezil olursun

robokopp
Aday Memur
13 Haziran 2024 12:13
Ülkede polisi seven kadar sevmeyen de var. Buna şöförler de dahil. 15-20 lira için toplum içinde polemik yaşamak imajını çizdirdirmek istemezsin
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