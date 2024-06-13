Polis Okulundayım.Rozeti Gösterip Otobüse Ücretsiz Biniyorun.Bir Sorun Olur Mu?

Pmyo okuyorum. 2.sınıfım ve kimliğim falan her şey var. Biraz genç durduğum için şoförler sahtecilik yapıyormuşum gibi bi his veriyor.

Pmyo okuyorum. 2.sınıfım ve kimliğim falan her şey var. Biraz genç durduğum için şoförler sahtecilik yapıyormuşum gibi bi his veriyor.