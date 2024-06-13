Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Haziran 2024 11:46
üniversite nakil süreci yardım
ilk öncelikle gidilecek üniversiteye dilekçe mi veriyoruz. Daha sonra onlar istek mi yapıyor?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
13 Haziran 2024 11:51

İşinizi yapabilecek bir kurum bulamadıktan sonra bunların bir önemi yok. Eğer sizi kabul eden bir kurum bulsaydınız bunu sormazdınız bile zaten beni yanlış anlamayın ama.

Yine de sorunuzu cevaplayayım. Geçmek istediğiniz kuruma dilekçe verirsiniz naklen geçiş yapmak istediğinize dair. Onları uygun görürse çalıştığınız kuruma muvafakat yazısı yazar. Kısaca tabi ki geçmek istediğiniz kuruma dilekçe yazacaksınız ki muvafakat istesinler.


sezaiiii
Memur
13 Haziran 2024 11:53
eş durumundan nakil olacak ama kadroya geçen martta geçildi yani 4 yıl dolmadan geçiş olmayacağı söyleniyor. 4 yıl dolmadan geçiş mümkün olurmu geçiş yapacağı üniversite kabul ederse
hsnd, 29 dk. önce

İşinizi yapabilecek bir kurum bulamadıktan sonra bunların bir önemi yok. Eğer sizi kabul eden bir kurum bulsaydınız bunu sormazdınız bile zaten beni yanlış anlamayın ama.

Yine de sorunuzu cevaplayayım. Geçmek istediğiniz kuruma dilekçe verirsiniz naklen geçiş yapmak istediğinize dair. Onları uygun görürse çalıştığınız kuruma muvafakat yazısı yazar. Kısaca tabi ki geçmek istediğiniz kuruma dilekçe yazacaksınız ki muvafakat istesinler.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
13 Haziran 2024 12:19

Bu yıl konusunda net bir bilgi sahibi değilim. Sadece nakilin aşaması hakkında bilgi verebilirim. Onun haricinde kadroya geçirilen sözleşmelilerin nakil/tayin hakları konusunda kanunda ne yazıyor ya da bir şey yazıyor mu bilmiyorum açıkçası.

sezaiiii, 27 dk. önce
eş durumundan nakil olacak ama kadroya geçen martta geçildi yani 4 yıl dolmadan geçiş olmayacağı söyleniyor. 4 yıl dolmadan geçiş mümkün olurmu geçiş yapacağı üniversite kabul ederse
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