üniversite nakil süreci yardım

İşinizi yapabilecek bir kurum bulamadıktan sonra bunların bir önemi yok. Eğer sizi kabul eden bir kurum bulsaydınız bunu sormazdınız bile zaten beni yanlış anlamayın ama.

Yine de sorunuzu cevaplayayım. Geçmek istediğiniz kuruma dilekçe verirsiniz naklen geçiş yapmak istediğinize dair. Onları uygun görürse çalıştığınız kuruma muvafakat yazısı yazar. Kısaca tabi ki geçmek istediğiniz kuruma dilekçe yazacaksınız ki muvafakat istesinler.