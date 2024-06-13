2024 Yılında Karne Saçmalığı

sadece karne mi ? başka diğer belgeler için katledilen ağaçlar zinhar günah ve israftır. notlar belli,ortalama belli. öğrenci belge aldıysa sisteme işlersin olur biter. nedir bu tüketim sevdası beyhude bir şey için ?

sadece karne mi ? başka diğer belgeler için katledilen ağaçlar zinhar günah ve israftır. notlar belli,ortalama belli. öğrenci belge aldıysa sisteme işlersin olur biter. nedir bu tüketim sevdası beyhude bir şey için ?