Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 11:54
İl dışı kararnameler!

Cuma ya yetişir mi arkadaşlar bayram sonuna kalmak istemiyorum da?


AtheusMagnus
Aday Memur
13 Haziran 2024 12:04

Ben de aynı sebepten il içini bekliyorum.

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