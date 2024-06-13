4 yıl kuzey ırakta görev yaptım ardından Suriye'de bulunan bir birliğe tayinim çıktı 4 yıl Iraktan sonra şimdi de sürekli Suriye'de görev yapacağım. yapılan bu tayin durumu mağduriyeti adına herhangi bir hakkım veya yasal sürecim var mı

4 yıl kuzey ırakta görev yaptım ardından Suriye'de bulunan bir birliğe tayinim çıktı 4 yıl Iraktan sonra şimdi de sürekli Suriye'de görev yapacağım. yapılan bu tayin durumu mağduriyeti adına herhangi bir hakkım veya yasal sürecim var mı