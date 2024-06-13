Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Haziran 2024 11:55
tayin
4 yıl kuzey ırakta görev yaptım ardından Suriye'de bulunan bir birliğe tayinim çıktı 4 yıl Iraktan sonra şimdi de sürekli Suriye'de görev yapacağım. yapılan bu tayin durumu mağduriyeti adına herhangi bir hakkım veya yasal sürecim var mı

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