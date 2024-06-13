Kurul toplantısına katılmama yaptırımı var mı. ?

İkinci husus ise 1 hafta önce rica ettim karne günü dersim Saba yok, öğleden sonraya denk geliyor, bilet alıp gidebilir miyim diye ? git hocam sınıfın yok sorun değil dedi. Ben de 2 tane aktarmalı bilet aldım Çarşamba günü, hocam cuma okulda olacaksiniz şök imzalanacak dedi, ben de hocam size söyledim bilet aldım ve 1 hafta sonrasına kadar bilet yok dedim, beni ilgilendirmez dedi ses çıkarmadım. Biletler yandı para vs gitti 1 hafta sonraya bilet aldım. Şimdi de toplantıya gelmedin diyor.

Daha önce de okul çalışanları ve öğretmenlerin içinde, kadronu bu okuldan alır gidersen sevinirim diye sert bir şekilde çıkıştı, insanlar şok oldu, terbiyemden dolayı ses etmedim ama ileri gidiyor, herkes itaat ediyor ben önünde eğilip yağ çekmiyorum diye zoruna gidiyor. Kadının tek yaptığı öğrenciler bedava eşya getirsin, kantinci her sabah bedava kahvaltı hazırlasın türk kahvesi versin, okul bahçesindeki ağaçların meyvelerini toplayip evine götürsün, tek bildiği para ve itaat. Servisle okula gidip geliyor hepimiz servis ücreti ödüyoruz o ödemiyor işte böyle bir zihniyet. Cimer e şikayet etmek istiyorum ama bir şey çıkar mı bilmiyorum.