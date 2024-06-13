Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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13 Haziran 2024 13:08
Kurul toplantısına katılmama yaptırımı var mı. ?

Hocalarım merhaba yıl sonu kurul toplantı tarihine karar verilmiş fakat haberim olmadığı için Perşembe günü de boş günüm olduğundan gitmedim, müdür hicbir şekilde yazılı sözlü dys üzerinden bildirmedi fakat size söyledim diyor ben de hocam inanın söylemediniz karıştırıyorsunuz dedim. Çarşamba günü okula gittik kafasına göre elektrikler yok diye bayan hocalarla pikniğe gideceklerini söyleyip saat 12 de okuldan eve götürdü bizi üstelik okula gelen çocukları da zorla eve göndermişler. Karne günü de dersim yok sınıfım yok diye memlekete gitmek için izin istedim verdi fakat sonra imzalar olduğunu gitmem gerektiğini söyledi ben de hocam 2 tane bilet aldım aktarmalı ve. 1 hafta bilet yok dememe ragmen rapor vs al dedi ona da kabul dedim iptal ettim yandı biletler söz verdiği halde. Anlamıyorum benimle kafayı bozmuş ne yapabilirim arkadaşlar ? Üstelik tüm öğretmenler içinde bana kadronu bu okuldan alıp gidersen iyi olur diye. 1ay önce sert bir çıkış yaptı arkadaşlarım şok oldu. Şikayet etmek istemiyorum ama diktatör gibi çocukları ulu orta azarlar öğretmenlere üst perdeden konuşur. Bir de kadın 45 yaşına gelmiş sözde aydin doktora falan yapıyor ama ne mizaç ne üslup hiçbir şey bilmiyor.. arkadaşlar yardımcı olur musunuz ? Cidden zoruma gitmeye başladı sen müdürsun diye öğretmene istediğin gibi baskı kuramazsin Cimer e yazmayı düşünüyorum artık. Bu kadın yüzünden zorunlu hizmet bölgesinde bir okula tercih yaptım 3 yıl dolmamasina rağmen.


Pelinin1
Aday Memur
13 Haziran 2024 13:13

Hocam bişey anlamadım

Daha sırayla yazarsanız, toplantı ne zamandı, bildirim nasıl sözlü olabilir? Rapar aldın mı? Hiç bir şey anlaşılmıyor


RafaNadal
Aday Memur
13 Haziran 2024 13:23

Sinirden hızlıca yazdım. Hocam Çarşamba günü okula gittik kahvaltı falan yaparlarken kendi aralarinda karar almışlar, Perşembe kurul toplantisi olacak diye ben duymadım çünkü yoktum orada sınıfta oturuyordum. Zaten kafasına göre 12 de çıkıp bir yerde oturmaya falan gittiler, bugün mesaj attı toplantıya gelmediniz rapor nerede diye. Ben de hocam haberim yok toplantı olduğundan ne dys üzeri ne de grupta görmedim gelirdim bilseydim gelirdim dedim. Size söyledim diye diretti, bende söylemediniz karıştırıyorsunuz dedim. Olay bundan ibaret 1 gün önceden karar almışlar ama ben yoktum orada sözlü beyan var ondan benim haberim yok. Hayır okulda boş oturutken toplantı yapmıyorsun keyfine göre pikniğe falan gidiyorsun çocukları okuldan kovuyorsun ama ertesi güne toplantı koyup beni suçluyorsun

Pelinin1, 1 saat önce

Hocam bişey anlamadım

Daha sırayla yazarsanız, toplantı ne zamandı, bildirim nasıl sözlü olabilir? Rapar aldın mı? Hiç bir şey anlaşılmıyor


majesteleri7
Şube Müdürü
13 Haziran 2024 13:26

?Toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.?

At maddeyi önüne okusun önce sonra iş yapsın kafanı yorma

RafaNadal, 1 saat önce

Sinirden hızlıca yazdım. Hocam Çarşamba günü okula gittik kahvaltı falan yaparlarken kendi aralarinda karar almışlar, Perşembe kurul toplantisi olacak diye ben duymadım çünkü yoktum orada sınıfta oturuyordum. Zaten kafasına göre 12 de çıkıp bir yerde oturmaya falan gittiler, bugün mesaj attı toplantıya gelmediniz rapor nerede diye. Ben de hocam haberim yok toplantı olduğundan ne dys üzeri ne de grupta görmedim gelirdim bilseydim gelirdim dedim. Size söyledim diye diretti, bende söylemediniz karıştırıyorsunuz dedim. Olay bundan ibaret 1 gün önceden karar almışlar ama ben yoktum orada sözlü beyan var ondan benim haberim yok. Hayır okulda boş oturutken toplantı yapmıyorsun keyfine göre pikniğe falan gidiyorsun çocukları okuldan kovuyorsun ama ertesi güne toplantı koyup beni suçluyorsun


RafaNadal
Aday Memur
13 Haziran 2024 13:33

İkinci husus ise 1 hafta önce rica ettim karne günü dersim Saba yok, öğleden sonraya denk geliyor, bilet alıp gidebilir miyim diye ? git hocam sınıfın yok sorun değil dedi. Ben de 2 tane aktarmalı bilet aldım Çarşamba günü, hocam cuma okulda olacaksiniz şök imzalanacak dedi, ben de hocam size söyledim bilet aldım ve 1 hafta sonrasına kadar bilet yok dedim, beni ilgilendirmez dedi ses çıkarmadım. Biletler yandı para vs gitti 1 hafta sonraya bilet aldım. Şimdi de toplantıya gelmedin diyor.

Daha önce de okul çalışanları ve öğretmenlerin içinde, kadronu bu okuldan alır gidersen sevinirim diye sert bir şekilde çıkıştı, insanlar şok oldu, terbiyemden dolayı ses etmedim ama ileri gidiyor, herkes itaat ediyor ben önünde eğilip yağ çekmiyorum diye zoruna gidiyor. Kadının tek yaptığı öğrenciler bedava eşya getirsin, kantinci her sabah bedava kahvaltı hazırlasın türk kahvesi versin, okul bahçesindeki ağaçların meyvelerini toplayip evine götürsün, tek bildiği para ve itaat. Servisle okula gidip geliyor hepimiz servis ücreti ödüyoruz o ödemiyor işte böyle bir zihniyet. Cimer e şikayet etmek istiyorum ama bir şey çıkar mı bilmiyorum.

Pelinin1, 1 saat önce

Hocam bişey anlamadım

Daha sırayla yazarsanız, toplantı ne zamandı, bildirim nasıl sözlü olabilir? Rapar aldın mı? Hiç bir şey anlaşılmıyor


RafaNadal
Aday Memur
13 Haziran 2024 13:38

Hocam öyle yapacağım ama bazi okul müdürleri neden böyle anlam veremiyorum. Sen de öğretmendin o yoldan geçtin Tiran gibi davranıp her fırsatta öğretmeni zora sokmakla ne geçiyor ellerine. 10 yıllık gorevimde ilk kez böyle biriyle karşılaşıyorum küçücük okulda Cumhurbaşkanı gibi takılıyor. Kadın yüzünden meslekten soğudum bilmediği atlamadigi konu yok, branşim ile ilgili fikir verecek kadar cahil ders esnasında çocukların içinde bana sesini yükseltip dersi böyle işleme diyecek kadar hadsiz. Öğretmenlerle oturunca her şeyi o biliyor. Kifayetsiz muhteris derler ya. Ben de ciddiye almıyorum diye zoruna gidiyor.

majesteleri7, 1 saat önce

?Toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.?

At maddeyi önüne okusun önce sonra iş yapsın kafanı yorma


majesteleri7
Şube Müdürü
13 Haziran 2024 13:38

Hocam sizin iş toplantı moplantı olayını geçmiş sizin okulda tuz kokmuş.ben davamın arkasındayım ya herro ya merro diyosan psikolojimle mücadele ederim baskılar bana vız gelir tırıs gider diyosan şikayetini yap önce cimere ordan bi şey çıkmazsa yargıya taşı.yok ben çok üzülüyorum ama bunlarla da uğraşamam diyosan terki diyar et tebdili mekanda ferahlık vardır.selametle?.

RafaNadal, 54 dk. önce

İkinci husus ise 1 hafta önce rica ettim karne günü dersim Saba yok, öğleden sonraya denk geliyor, bilet alıp gidebilir miyim diye ? git hocam sınıfın yok sorun değil dedi. Ben de 2 tane aktarmalı bilet aldım Çarşamba günü, hocam cuma okulda olacaksiniz şök imzalanacak dedi, ben de hocam size söyledim bilet aldım ve 1 hafta sonrasına kadar bilet yok dedim, beni ilgilendirmez dedi ses çıkarmadım. Biletler yandı para vs gitti 1 hafta sonraya bilet aldım. Şimdi de toplantıya gelmedin diyor.

Daha önce de okul çalışanları ve öğretmenlerin içinde, kadronu bu okuldan alır gidersen sevinirim diye sert bir şekilde çıkıştı, insanlar şok oldu, terbiyemden dolayı ses etmedim ama ileri gidiyor, herkes itaat ediyor ben önünde eğilip yağ çekmiyorum diye zoruna gidiyor. Kadının tek yaptığı öğrenciler bedava eşya getirsin, kantinci her sabah bedava kahvaltı hazırlasın türk kahvesi versin, okul bahçesindeki ağaçların meyvelerini toplayip evine götürsün, tek bildiği para ve itaat. Servisle okula gidip geliyor hepimiz servis ücreti ödüyoruz o ödemiyor işte böyle bir zihniyet. Cimer e şikayet etmek istiyorum ama bir şey çıkar mı bilmiyorum.


Pelinin1
Aday Memur
13 Haziran 2024 13:40

Hocam öncelikle sözlü bildirim diye bir şey olmaz, sohbet ederken toplantı kararı alınmaz, alınsa da bu bildirilmek zorunda

O konuda rahat ol, sana bildirilmeyen bir yere müneccim değilsin gidesin, o konuda bir yaptırım uygulayamaz

Diğer konuda da aynı şekilde malesef senin yapacağın bir şey yok çünkü sözlü izinin yasal geçerliliği yok, ama hocam sen de biletini iptal etmen gereksiz olmuş çünkü rapor alabilirdin

Raporuna kimse laf edemez

Sen kafaya takma zaten görev süresi dolar gider, ama görevi yenilenmemesi için ilçeye gidip anlat şube müdürüne yaptıklarını

RafaNadal, 54 dk. önce

İkinci husus ise 1 hafta önce rica ettim karne günü dersim Saba yok, öğleden sonraya denk geliyor, bilet alıp gidebilir miyim diye ? git hocam sınıfın yok sorun değil dedi. Ben de 2 tane aktarmalı bilet aldım Çarşamba günü, hocam cuma okulda olacaksiniz şök imzalanacak dedi, ben de hocam size söyledim bilet aldım ve 1 hafta sonrasına kadar bilet yok dedim, beni ilgilendirmez dedi ses çıkarmadım. Biletler yandı para vs gitti 1 hafta sonraya bilet aldım. Şimdi de toplantıya gelmedin diyor.

Daha önce de okul çalışanları ve öğretmenlerin içinde, kadronu bu okuldan alır gidersen sevinirim diye sert bir şekilde çıkıştı, insanlar şok oldu, terbiyemden dolayı ses etmedim ama ileri gidiyor, herkes itaat ediyor ben önünde eğilip yağ çekmiyorum diye zoruna gidiyor. Kadının tek yaptığı öğrenciler bedava eşya getirsin, kantinci her sabah bedava kahvaltı hazırlasın türk kahvesi versin, okul bahçesindeki ağaçların meyvelerini toplayip evine götürsün, tek bildiği para ve itaat. Servisle okula gidip geliyor hepimiz servis ücreti ödüyoruz o ödemiyor işte böyle bir zihniyet. Cimer e şikayet etmek istiyorum ama bir şey çıkar mı bilmiyorum.

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