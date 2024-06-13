Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Haziran 2024 13:15
İstanbul - İzmir Becayiş

Merhaba,

İstanbul Belediyesi iştirakinde kadrolu mühendisim.

İzmir merkez ilçe belediyelerine veya iştiraklerine geçiş yapmak istiyorum.

Kadrosu aynı olup becayiş düşünen yazabilir mi ?

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