Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


13 Haziran 2024 13:45
Yenilenebilir enerji

Selamlar forumdaşlar,, Yenilenebilir enerji konularına çok merak duyuyorum bu aralar. Araştırma yaparken Eksim Holdinge denk geldim. Sırf 8 tane rüzgar enerji santrali kendilerine aitmiş. Çok şaşırdım açıkçası.

Çalışmaları bunlarlada sınırlı değil tabiki. Enerji anlamında aslında çoğumuzun haberi olmadan birçok çalışma yapmışlar. Hem rüzgar hem güneş enerjisi çalışmalarıda bulunuyormuş. Buradan hepsini öğrendim bende https://x.com/Eksim_Holding

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