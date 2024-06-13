Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 14:47
İlçe İçinde Başka Okula Görevlendirme Nasıl Olur?(İsteğe Bağlı)

Arkadaşlar özel eğitim öğretmeniyim, geçen sene khk ile kadroya geçtim, ilkokulda özel alt sınıftayım, ilçe içinde ortaokulda özel altı sınıfı olan bir okula görevlendirme talep edebilir miyim? prosedür nedir? bilgisi olan var mı?

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