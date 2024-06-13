meb yüksek disiplin kurulu

daha önce yüz kızartıcı suçla savunma yapan, ya da yapıp ihraç olmuş göreve dönebilmiş veyahut olumsuz sonuçlanmış arkadaşlar yardımınıza yorumunuza ihtiyacım var. net bilgisi ya da tecrübesi olan meb personeli arkadaşlar

daha önce yüz kızartıcı suçla savunma yapan, ya da yapıp ihraç olmuş göreve dönebilmiş veyahut olumsuz sonuçlanmış arkadaşlar yardımınıza yorumunuza ihtiyacım var. net bilgisi ya da tecrübesi olan meb personeli arkadaşlar