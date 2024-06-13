Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2024 15:18
meb yüksek disiplin kurulu
daha önce yüz kızartıcı suçla savunma yapan, ya da yapıp ihraç olmuş göreve dönebilmiş veyahut olumsuz sonuçlanmış arkadaşlar yardımınıza yorumunuza ihtiyacım var. net bilgisi ya da tecrübesi olan meb personeli arkadaşlar

Memuravukatı
Şef
13 Haziran 2024 15:44

Çok yüksek disiplin kuruluna vekil olarak katıldım özelden yazabilirsiniz


muallimmm4638
13 Haziran 2024 15:45
özeliniz açık değil :(
Memuravukatı, 45 dk. önce

Çok yüksek disiplin kuruluna vekil olarak katıldım özelden yazabilirsiniz

Toplam 2 mesaj

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