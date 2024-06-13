Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Haziran 2024 15:36
399 KİT için becayiş şartları

Herkese merhaba, 399 kit olarak atandım göreve yeni başladım. Daha önce askerliğimi yedek subay olarak yaptığım için 11 ay memur sigorta geçmişim var. Daha yeni göreve başladığım yerden başka bir şehre becayiş yapmaya hemen hakkım var mı? Yoksa belli süre geçmeli mi?


kitkanun
Şube Müdürü
13 Haziran 2024 16:27

Bırak becayişi tayin bile zor. açık söylemek gerekirse hiç umut bağlama

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