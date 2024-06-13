KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Haziran 2024 16:06
Yardımcı olmak isteyen?

arkadaşlar merhaba. önümüzdeki sene sinava girecegim.. kitap ihtiyacım var genel yetenek genel kültür yardımcı olmak isterseniz cok sevinirim. hatay deprem bölgesindeyiz. bir liranin dahi hesabını yapar olduk. şuan sıfır kitap almak inanilmaz bir maddi külfet.


ya sabır!
Aday Memur
14 Haziran 2024 18:49
hocam atamam olur olmaz kitaplarımın hepsini gönderirim bı dünya kitabım var..inşallah atanırımda size de bir faydam dokunur
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