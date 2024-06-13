TSK İç ve Dış kaynaktan Subay Alımı ile Jandarma Dış kaynaktan Subay alımlarına ilişkin Sağlık sorul

Herkese merhaba, birkaç spesifik sorum olacak. İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde tam burslu psikoloji okuyorum. Yeni mezun oldum.

NOT:intiK@r eşiğindeyim sorularıma verdiğiniz doğru cevaplar hayatımı devam ettirmem de veya şekillendirmeme etkili olacak şimdiden teşekkür ediyor, sağlıklı günleri diliyorum.

1. TSK İç ve Dış kaynaktan Subay Alımı ile Jandarma Dış kaynaktan Subay alımlarının hangisinde ön sağlık (renk körlüğü, yara izi vs) yapılıyor?

2. Ön sağlık testi yapılırken gözde lens taraması yapılıyor mu?

3. Ön sağlık yapıldı ve geçtim veya ön sağlık yapılmadı yine geçtim diyelim, eğitim öncesinde, esnasında veya sonrasında renk körlüğüne dair (hastane hariç) herhangi bir tarama, işlem vs her neyse yapılıyor mu?

4. Bildiğim kadarıyla ön sağlık sadece Jandarma Subay alımlarına oluyor TSK iç ve Dış subay alımlarına olmuyor fakat TSK İç ve Dış Subay alımlarında öğrencilik öncesinde esnasında veya sonrasında hastane raporu hariç sağlık taraması yapılmıyor? (BUNDAN EMİN DEĞİLİM YANLIŞIM VARSA DÜZELTİN).

5. Ağustos ayında tecil bozdum ve askere RDM Yedek Subaylık çıktı diyelim. Bu görevi icra etmek için sağlık muayenesinden geçecek miyim? Eğer sağlık muayenesinden geçerken kısmi renk körlüğüm olduğu anlaşılırsa RDM Yedek Subaylık hakkım yanar ve askerliğimi er olarak mı yaparım?

6. RDM Yedek Subay çıktı ardından muayene oldum ve kısmi renk körlüğüm olduğu ortaya çıktı diyelim. Bu durumda yedek subaylığım düşmese dahi bu durumum (renk körü olmam) sisteme düşer mi ve ileride TSK İç ve Dış ile Jandarma Subaylıkta karşıma çıkar mı?

7. Askere RDM yedek subayı olarak gittim diyelim, orada RDM subayı olmak için ne yapmam gerekiyor, nasıl kalırım?