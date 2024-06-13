Mazeretsiz izin hakkı

hocam her 5 yılda bir verilmiyor, 5 yılını dolduran öğretmenlere bir defaya mahsus verilen bi ücretsiz izin hakkı. 1 yıllık bu izni ister iki defada ister bi defada kullanabiliyoruz. bir kısmını kullanmıştım ben de.

hocam her 5 yılda bir verilmiyor, 5 yılını dolduran öğretmenlere bir defaya mahsus verilen bi ücretsiz izin hakkı. 1 yıllık bu izni ister iki defada ister bi defada kullanabiliyoruz. bir kısmını kullanmıştım ben de.