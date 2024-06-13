Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 16:45
Mazeretsiz izin hakkı

Arkadaslar merhaba

Ben iki yıl önce dogum icin aldigim ucretsiz izin hakkımı doldurup göreve başladım.Ancak bu yıl da mazeretsiz 1 yıllık izin hakkımı kullanmak istiyorum. Bu 5 yilda bir verilen 1 yıllik mazeretsiz izin ıcin art arda 5 yil mi yoksa memuriyette gecirilen toplamda 5 yillik sure dolunca mi kullanabliyoruz acaba? Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim:))Not:(9. yilimi calisiyorum)


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
13 Haziran 2024 16:55
hocam her 5 yılda bir verilmiyor, 5 yılını dolduran öğretmenlere bir defaya mahsus verilen bi ücretsiz izin hakkı. 1 yıllık bu izni ister iki defada ister bi defada kullanabiliyoruz. bir kısmını kullanmıştım ben de.

aa.gülçiçek1100
Aday Memur
13 Haziran 2024 16:56
art arda değil hocam, 5 yılı geçmesi yeterli..
aa.gülçiçek1100, 1 saat önce
hocam her 5 yılda bir verilmiyor, 5 yılını dolduran öğretmenlere bir defaya mahsus verilen bi ücretsiz izin hakkı. 1 yıllık bu izni ister iki defada ister bi defada kullanabiliyoruz. bir kısmını kullanmıştım ben de.

Sevdim-Seni
Genel Müdür
13 Haziran 2024 17:14

Her 5 yilda bir verseler iyi olurdu ama tüm memuriyet hayatin boyunca sadece 1 yıl hakkin var. Onu da en fazla iki parça halinde kullanabilirsin.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul idaresi öğrenci için not istiyor, olaya bakHaftalık 25 saat derse giren ücretli öğretmenin maaşıYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaRaporu elden teslim süresiMezuniyet töreniİzmir il dışı puanlar nasıl bu kadar yüksek olabilir?Mebbis'e giriş e-ajandaİl dışı 11 hazirandan önce açıklanırmı?Kurul toplantısına katılmama yaptırımı var mı. ?

Sözlük

ibad 1 Konuşurken sürekli geğiren insan 3 bikini 1 29 mayıs 2024 Türkiye Almanya kadınlar voleybol maçı 2 muhatabın tebellüğden imtina etmesi 1 hamar daban 1 Saksı 2 üsttenci 1 karanfil 3 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 1

Son Haberler

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değiştiDolar 32,29 TL'ye gerilediHastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getiren 2 sanığa davaYol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdüGaziantep'te ormana girişler 29 Eylül'e kadar yasaklandı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?