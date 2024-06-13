Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2024 17:08
PAEM SAĞLIK

HERKESE SELAMLAR ARKADAŞLAR PAEM İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİM VAR MESLEK İÇİ ALIMDA İNTERNETE PEK BİR KAYNAK BULAMADIM İLK SORUM ŞU ŞEKİLDE

1- PAEM BAŞVURUSU İÇİN MESLEK İÇİ ALIMDA TEKRARDAN KPSS ' YE GİRMEMİZ GEREKİYORMU?

2-PAEM İÇİN MESLEK İÇİ ALIMDA TEKRARDAN SAĞLIK RAPORU ALIYORMUYUZ ?

BİLEN ARKADAŞLAR MESLEK İÇİ ALIM SÜRECİ İLE İLGİLİ YARDIMCI OLABİLİRLERMİ ACABA? TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN :)


capanoglu34
Aday Memur
13 Haziran 2024 17:41
hangi yil mezunsun devrem
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