Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2024 17:20
LİCE HAKKINDA BİLGİ LÜTFEN

Merhaba arkadaşlar tercih dışı lice geldi düşünce bilgi ve önerilerinirinizi paylaşabilir misiniz teşekkürler


Avcıkurt
Aday Memur
13 Haziran 2024 18:15

Banada tercih dışı çıktı ev yokmuş ve mahrumiyet bölgesi 3 yıl nasıl geçecek bakicaz

Toplam 1 mesaj

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