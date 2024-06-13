Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 18:01
il içi görevlendirme
il dışı tayinim çıktı. yeni görev yerime(istediğim ilin ilçesine tayinim çıktı)girişimi yaptıktan sonra il içinde başka bi yere(il merkezine mesala) görevlendirme isteyebiliyor muyum? bunun için yapmam gerekenlerin sıralaması ve zamanı hakkında bilgi verecek bi meslektaşım varsa memnun olurum..

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