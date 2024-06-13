KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Haziran 2024 18:04
PMYO Eğitim Sonu Sınavı

Pmyo yıl sonu sınav sonuçları açıkladı. Bir çok arkadaşımız ben dahil mağdur oldu ve elendi. Şimdi ne yapacağız? Ess'den elenen arkadaşlar süreç nasıl ilerledi? Mesleğe başlayan var mı? Bir kaç avukatla görüştüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Toplu hareket edip sesimizi duyuralım arkadaşlar.


sedaözütürk
Aday Memur
13 Haziran 2024 18:06

Geçmiş olsun. Her yıl bu şekilde insanlar mağdur oluyor. Dava açıp dönen çok var. Ama tekrar seni mülakata alıyorlar. Ordan geçmen lazım. Davanı kendin açabilirsin. Burada avukat her detayı yazmış. Yardımcı olacaktır.

https://kadimhukuk.com.tr/makale/paem-pmyo-pomem-yil-sonu-mulakati-sene-eleneler-iptal-davasi/


muratgedikli
Aday Memur
13 Haziran 2024 18:08

Bu mülakata biri dur demeli. Yazık 2 yıl emek boşa gidiyor. Dava açın arkadaşlar. Mahkemeler hep lehe karar veriyor. Bu konuda Av. Umur Yıldırımı öneririm. Eski emniyet mensubu. Size yardımcı olacaktır.


ümmühankutay
Aday Memur
13 Haziran 2024 18:10

2 yıl eğitim verip eledikleri insanın tek bir elenme sebebi var o da güvenlik arşiv araştırmasında bir sorun sıkıntı görmeleri. Biz girerken hepsine bakıyorlar. O zaman neden elemiyorlar. Yazık verdiğimiz emeğe. Yazıyı okudum. Onlarda aynısını diyor.

sedaözütürk, 17 dk. önce

Geçmiş olsun. Her yıl bu şekilde insanlar mağdur oluyor. Dava açıp dönen çok var. Ama tekrar seni mülakata alıyorlar. Ordan geçmen lazım. Davanı kendin açabilirsin. Burada avukat her detayı yazmış. Yardımcı olacaktır.

https://kadimhukuk.com.tr/makale/paem-pmyo-pomem-yil-sonu-mulakati-sene-eleneler-iptal-davasi/


serhatbaydemir
Aday Memur
13 Haziran 2024 18:16

Bizim böyle devreler açıp açıp döndüler.Hakkinizi arayın arkadaşlar.


Corking
Aday Memur
13 Haziran 2024 18:17
Yanlış düşünüyorsunuz.
ümmühankutay, 13 dk. önce

2 yıl eğitim verip eledikleri insanın tek bir elenme sebebi var o da güvenlik arşiv araştırmasında bir sorun sıkıntı görmeleri. Biz girerken hepsine bakıyorlar. O zaman neden elemiyorlar. Yazık verdiğimiz emeğe. Yazıyı okudum. Onlarda aynısını diyor.


baharsarıca
Aday Memur
13 Haziran 2024 18:22

Umur beyle konuştuk anlaştık. İnşallah davamız lehimize sonuçlanır.

muratgedikli, 15 dk. önce

Bu mülakata biri dur demeli. Yazık 2 yıl emek boşa gidiyor. Dava açın arkadaşlar. Mahkemeler hep lehe karar veriyor. Bu konuda Av. Umur Yıldırımı öneririm. Eski emniyet mensubu. Size yardımcı olacaktır.

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