Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Haziran 2024 18:21
işe başladım çkys ne zaman düşer
bugün işe başladım sgk girişim yapıldı çkys veya ekip portala ne zaman düşerim acaba?

hezargol
Memur
13 Haziran 2024 18:45
çkys ya da ekip'e hemen düşüyorsunuz. sgk girişi edevlette birkaç gün içinde görünür
Toplam 1 mesaj

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