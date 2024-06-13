KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Haziran 2024 18:22
KPSS önlisans

İşletme lisans öğrencisiyim. Aralık ayında ilk 4 dönemin derslerini almış olacağım için okulu önlisans diploması alarak bitirecektim. Fakat sistem lisans öğrencisi olduğum için kpss önlisans sınavına başvurmama izin vermiyor. Kpss sınavına giremeden de önlisans mezunu olmamın bir anlamı kalmıyor. Nasıl bir yol izlersem kpss önlisans sınavına girebilirim?

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