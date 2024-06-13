Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Haziran 2024 18:40
Sağlık raporu itiraz

Jandarma uzman çavuş tek hekim raporu itiraz hakem hastaneye sevk edileceği söylendi hakem hastaneye kaç gün içinde gidilmeli rapor bitimine müteakip mi gidilmeli bilen var mı

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