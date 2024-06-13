Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Haziran 2024 19:21
20 Haziranda kaymakamlık açık olur mu

16 Haziranda askerden terhis olacam.17 haziranda göreve başlayacaktım bayram vesilesiyle kapalı başlayamıyorum.20 haziranda kaymakamlık açık olur mu göreve başlama dilekçesi vermem gerekiyor yoksa ayın 24ünde mi açılır.

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