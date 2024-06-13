Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Haziran 2024 19:25
Koruma ve Güvenlik Memurları
Bayramda çalışan Koruma ve Güvenlik Memurları karşılığında kaç gün izin alıyorsunuz.Bire bir mi yoksa bire iki mi

ekremcan58
Aday Memur
13 Haziran 2024 19:46
bayramda her calistigimiz güne karşılık 2 gün

dmrr06
Aday Memur
13 Haziran 2024 20:00
Bunun için idareye verebileceğimiz kanun maddesi var mı acaba
ekremcan58, 26 dk. önce
bayramda her calistigimiz güne karşılık 2 gün
Toplam 2 mesaj

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