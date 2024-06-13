Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 19:52
HİZMETLİ ACİL YARDIM

Arkadaşlar Merhabalar öncelikle 09/06/2021 de yeni görev yerime başladım ve dün itibari ile 3 yılımı doldurmuş oldum bu sene haziranda açılcağı söylenen tayin döneminde tayin isteyebilirmiyim 30 eylül baz alınacakmış atama tarihinde Ben tayin isteyebilirmiyim arkadaşlar yoksa 1 sene daha bekleyecekmiyim acil dönüş saglarsanız sevinirim


Restor
Aday Memur
13 Haziran 2024 19:55

Arkadaşlar Lütfen gören konu ile alakalı bilgisi olan biri yazarsa sevinirim çok acil

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