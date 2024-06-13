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Editörler : supporters.


13 Haziran 2024 20:03
Konut Kirası artışı
Merhaba arkadaşlar ağustos ayında Kira artışı olacak ben tüfe oranında zam yapmayı düşünüyorum kendisi tüfe üzerinde zam yapmayı düşünürse bende tüfe oranında artış yaparak ödeme yaparsam beni evden çıkarabilir mi

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