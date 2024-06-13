Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2024 20:38
İstifa sonrası mesleğe geri dönmek istiyorum

aday memurken istifa ettim usule uygun şekilde 2 ay içinde geri dönüş dilekçesi verdim mesleğe dönebilir miyim ?


Adanali2801
Aday Memur
13 Haziran 2024 20:54

Dönersin reis geri gelirsin ama hangi ilden başlatırlar geri bilmiyorum


monat4242
Aday Memur
13 Haziran 2024 20:56
kardeşim teşekkür ederim böyle bir örnek biliyor musun dönen eden vs bilgilendirir misin
Adanali2801, Dün

Dönersin reis geri gelirsin ama hangi ilden başlatırlar geri bilmiyorum


Brse
Aday Memur
13 Haziran 2024 21:07

Emniyet istifa edeni geri almıyor kolay kolay . Referans varsa gelirsin


monat4242
Aday Memur
13 Haziran 2024 21:09
peki dilekçe red gelirse mahkeme ile dönme şansım nedir teşekkür ederim
Brse, Dün

Emniyet istifa edeni geri almıyor kolay kolay . Referans varsa gelirsin


memuraday-y
Şef
13 Haziran 2024 23:11

Geri dönme hususu idarenin takdirinde değil miydi ?


monat4242
Aday Memur
13 Haziran 2024 23:22
takdir yetkisi var diyorlar ama kanun da hak bu ikilemden cıkamıyorum
memuraday-y, Dün

Geri dönme hususu idarenin takdirinde değil miydi ?


Brse
Aday Memur
13 Haziran 2024 23:28

Bir ihtimal. Ancak emniyet davayı son noktaya kadar Danıştay'a kadar götürür. Uzun bir surec yani

monat4242, Dün
peki dilekçe red gelirse mahkeme ile dönme şansım nedir teşekkür ederim

Brse
Aday Memur
13 Haziran 2024 23:29

Niye istifa ettin


monat4242
Aday Memur
13 Haziran 2024 23:29
dönebilen var mıdır ki hiç emsali ? ve Danıştaya giderse de ne kadar bi süre zarfı olur
Brse, Dün

Bir ihtimal. Ancak emniyet davayı son noktaya kadar Danıştay'a kadar götürür. Uzun bir surec yani


monat4242
Aday Memur
13 Haziran 2024 23:31
reis hiç tanıdığın var mı dönen
Adanali2801, Dün

Dönersin reis geri gelirsin ama hangi ilden başlatırlar geri bilmiyorum


sımseeekk
Şef
14 Haziran 2024 12:57
kardeşim inanma dönebilirsin diyenlere çok zor yani .tepeden bir referans bulmam lazım o da imkansız gibi bir şey örneği de yok olan da söylemez referansından dolayı. ha şurası da var çocuk oyuncağı değil bu işler. istifa et geri dön...

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
14 Haziran 2024 13:02
emsal oluşmaması adına geri döndürmezler

brkklgs
Şef
14 Haziran 2024 13:48
mümkün değil arkadaşım dönmek emniyet kesinlikle almıyor bu umut kırmak değil realite mahkemeye dava açtın velev ki kazandın idarenin takdirine bırakıyor mahkeme emniyet asla kabul etmiyor boşa para zaman kaybetme avukatlara para yedirme

monat4242
Aday Memur
14 Haziran 2024 14:05
hiç dönen yok mu ama ben dilekçe verirken sormuştum senede 3 5 kişi dönebiliyor vs dediler
Gebeskaplumbagaa, 4 saat önce
emsal oluşmaması adına geri döndürmezler

monat4242
Aday Memur
14 Haziran 2024 14:07
kanunsal hak çok saçma insanlar keyfi bırakmıyor kardeşim ya
brkklgs, 3 saat önce
mümkün değil arkadaşım dönmek emniyet kesinlikle almıyor bu umut kırmak değil realite mahkemeye dava açtın velev ki kazandın idarenin takdirine bırakıyor mahkeme emniyet asla kabul etmiyor boşa para zaman kaybetme avukatlara para yedirme

brkklgs
Şef
14 Haziran 2024 14:15
emniyet keyfi olarak değerlendiriyor
monat4242, 3 saat önce
kanunsal hak çok saçma insanlar keyfi bırakmıyor kardeşim ya

monat4242
Aday Memur
14 Haziran 2024 14:16
çok saçma peki ben dilekçe verirken oradaki memur dönen var illa ki demişti
brkklgs, 3 saat önce
emniyet keyfi olarak değerlendiriyor

Serkan3879
Memur
14 Haziran 2024 14:20
oradaki memur şahsi fikrini sunmuş emniyette akıl veren çok olur kimse kimsenin özel hayatını bilemez illa istifa sebebin vardır ama keşke rapor falan alsaydın istifadan önce inşallah dönersin yoksa ömür boyu üniformalı polis gördüğünde iç çekersin...
monat4242, 3 saat önce
çok saçma peki ben dilekçe verirken oradaki memur dönen var illa ki demişti
Toplam 18 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıMuğla 2 aylık geçici görevDiyarbakır 2024 atamaİstifa sonrası mesleğe geri dönmek istiyorumTeçhizat kemerinde taşınan bıçak nedeniyle soruşturmaC dilimi ve vazife malulü27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

galatasaraylı sözlük yazarları 2 dört duvar arasına sıkışmış hayatlar 2 kurbanlık fiyatları 2 enflasyon 1 tabanca 1 hayırlı cumalar mesajı 1 sen kendini deli gibi yaptın ya 1 saydam balık 2 Saksı 1 predestination 2

Son Haberler

Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyorSulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isteyen kişi suda kayboldu'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen cezaAdana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?