Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2024 20:38
Usule Uygun İstifa
aday memurken istifa ettim usule uygun şekilde 2 ay içinde geri dönüş dilekçesi verdim mesleğe dönebilir miyim ?

Adanali2801
Aday Memur
13 Haziran 2024 20:54

Dönersin reis geri gelirsin ama hangi ilden başlatırlar geri bilmiyorum


monat4242
13 Haziran 2024 20:56
kardeşim teşekkür ederim böyle bir örnek biliyor musun dönen eden vs bilgilendirir misin
Adanali2801, 1 saat önce

Dönersin reis geri gelirsin ama hangi ilden başlatırlar geri bilmiyorum


Brse
Aday Memur
13 Haziran 2024 21:07

Emniyet istifa edeni geri almıyor kolay kolay . Referans varsa gelirsin


monat4242
13 Haziran 2024 21:09
peki dilekçe red gelirse mahkeme ile dönme şansım nedir teşekkür ederim
Brse, 50 dk. önce

Emniyet istifa edeni geri almıyor kolay kolay . Referans varsa gelirsin

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