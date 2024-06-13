Mezuniyet Kıyafeti Soruşturma

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Okul idaresi öğrenci için not istiyor, olaya bakHaftalık 25 saat derse giren ücretli öğretmenin maaşıYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaRaporu elden teslim süresiMezuniyet töreniİzmir il dışı puanlar nasıl bu kadar yüksek olabilir?Mebbis'e giriş e-ajandaOMK da düzeltilmesi gerekenlerÖSYM Görevli Ücretleri
Sözlük
Son Haberler
İşte, 2024 Yılı Tercih Danışmanlığı Birimleri Uygulama Esasları ve Çalışma Takvimiİki ildeki DEAŞ operasyonlarında 7 zanlı tutuklandıOkullarda son ders zili yarın çalacakYenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladıEski HDP ilçe başkanı terör örgütüne para toplamaktan tutuklandı
Editörün Seçimi
Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?