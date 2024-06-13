Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 21:03
Mezuniyet Kıyafeti Soruşturma

Mezuniyet törenine gelen bazı öğrencileri almayan okul idaresine valilik soruşturma açmış.

Okullar kanunlara ve yönetmeliklere göre yönetiliyor. Öğrenciler de bunlara aykırı kıyafetle gelince görevini yapan okul idaresine soruşturma açmak fecaat.

Bu arada o yönetmelik birçok okulda uygulanmıyor. O da ayrı.


mhmet22
Aday Memur
13 Haziran 2024 21:43

Sus arap


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
13 Haziran 2024 21:52

Türküm ve çocuklara, yıllarca -terör bölgesi dahil- vatan millet bilinci ve sevgisi aşıladım.

Mavi kanlı birisine garip bir itham.

Sarı sendikalı diye adamları her zaman gömecek değilim.

mhmet22, 14 dk. önce

Sus arap


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Haziran 2024 21:53
yalelli arap bile ülkesini bu çukurdan çıkarmak için modernleşme atılımları yapıyor. haksızlık etmişsiniz. bi biz kaldık.
mhmet22, 14 dk. önce

Sus arap

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