Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 21:09
kavgaya meyillilik
öğretmenler tartışmaya kavgaya çok müsait. sanırım psikolojileri bozuk. forumdakilerden bahsediyorum. en ufak şeyi kavga konusu ediyorlar

Peyami.safa81
Aday Memur
13 Haziran 2024 21:28

Neden acabaaaaa


majesteleri7
Şube Müdürü
13 Haziran 2024 21:40

Alnında nı yazıyo buraya gelenlerin öğretmen olduğu mebbisle mi giriş yapıyolar?efendilik arayan beyaz showa katılsın


Kagiş
Müsteşar
13 Haziran 2024 21:44

Sadece forumda değil, dışarıda da tartışırız, kavga da ederiz! Öğretmeniz diye kendimizi savunmayıp ezdirelim mi!?

Sabır taşı değiliz sonuçta! Havalar zaten çok sıcak, sinirler iyice geriliyor! Ondan sonra da ver odunu gitsin! Yapıştırrr!)))


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
13 Haziran 2024 21:46
psikiyatristsiniz herhalde teşhis koyduğunuza göre :)
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