Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2024 21:33
Sözleşmeliyken istifa etmek ya da yenilememek hakkında soru

Merhaba, Bir çok yerde bu konu hakkında yazılar gördüm fakat tam bir cevap vereni göremedim arkadaşlar öncelikle benim birkaç sorum olacak. Ben sözleşmeli personelim istifa etmeyi düşünüyorum diyelim ki istifa ettim 1 sene barajına takılır mıyım ve mimlenip diğer alımlarda bu kişi istifa etmiş deyip memurluğa almama durumları olabilir mi ? ve olarak sözleşmeliyim ve memurların 2 kez istifa hakları var ve istifa edince o haktan gider mi ( bazıları gitmez diyor sözleşmeli olduğum için ) ikinci sorum ise sözleşmeyi yenilemedim diyelim farkı ne olur aynı sorular bunun için de geçerli ek olarak ben 1 senemi doldurmadığım için ödeme yapacakmışım bakanlığa promosyon + 1 maaş kasımda maaş 20 bin tl promosyonda 15 bin almıştık ek olarak 15 günlük daha maaş almıştık benim ne kadar ödemem gerek lütfen bu konudaki bilgileri kesin bilgisi olan yazabilir mi istifa eden yada sözleşmeyi yenilemeyen arkadaşlar da cevap verirse çok sevinirim çünkü süreci oldukça merak ediyorum.

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