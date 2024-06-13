Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 21:36
İl içi Kararname sorunu

Yarın son gün. Saat kaçta çıkar acaba kararname? O gün halledebilsek keşke. Bilgisi olan hocam var mı?

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