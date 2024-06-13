Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Haziran 2024 22:03
Maaş

Memur maaşları yarın yatarmı acaba hesaplara arkadaşlar


Kagiş
Müsteşar
13 Haziran 2024 22:10

Olur olur, söylerim!!?)))


savcıı
Şube Müdürü
13 Haziran 2024 23:11

Niye yatsın arkadaşım yatirsalardi 5 gün öncesinden haber olurdu zaten


serkansah86
Daire Başkanı
13 Haziran 2024 23:32

Gayet mantıklı keşke pazartesi günü yatirilsaydi, şimdi arife günü ATM ler de para bulamacagiz, yoksa para mı bitti

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