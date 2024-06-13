KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Haziran 2024 22:11
2024 Bekçi

2024 Yılı bekçi alımı ne zaman olur?

Çok Yazılan Konular

PMYO Eğitim Sonu SınavıÖnlisans mezunlarından alım yapılmayacak mı?Pomem göz derecePomem eğitim sonu sınavı

Sözlük

29 mayıs 2024 Türkiye Almanya kadınlar voleybol maçı 2 ciddiye almak 1 üsttenci 1 güne bir söz bırak 1 kuskus 3 allame 1 kalça 1 Semt pazarı 1 3 ay tatil yapmak 4 İkizler burcu 2

Son Haberler

Minibüsle başkomiseri ezdi, 7 yıl 4 ay ceza aldıBakan Koca: Onaylı Randevu Sistemi çok önemli sonuçlar ortaya koydu20 ilin başsavcısı değiştiKızı ve torununu silahla öldüren kişi tutuklandıDünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?