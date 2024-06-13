Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2024 22:15
MARDİN-NUSAYBİN HAKKINDA BİLGİ
Merhaba arkadaşlar Mardin Nusaybine tayinim çıktı orada çalışmış veya çalışan arkadaşlar bilgi verebilir mi evli için lojman var mıdır dışarıdan tutmak daha mı mantıklı, çalışma sistemi vs nasıldır şimdiden teşekkürler

ÇTL-Cİ-BURAK
Memur
13 Haziran 2024 23:05

Devrem istihdamlar açıklandıktan sonra telefona ilçe sms i geldimi


nexus87
13 Haziran 2024 23:19

devrem benimde atama nusaybine cikti sms felan gelmedi.

ÇTL-Cİ-BURAK, 32 dk. önce

Devrem istihdamlar açıklandıktan sonra telefona ilçe sms i geldimi

Toplam 2 mesaj

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